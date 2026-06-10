Villa Ocampo: Se disputó la cuarta fecha de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil

El sábado 6 se llevó a cabo la cuarta fecha de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil, teniendo como sede en esta oportunidad al Club Huracán.

La jornada reunió a niños y niñas de distintos clubes de la región, quienes disfrutaron de una nueva fecha deportiva en un marco de compañerismo, respeto y sana competencia. Además, las familias acompañaron a los pequeños futbolistas, brindando su apoyo y alentando durante toda la jornada.

Desde la organización destacaron el compromiso del Club Huracán por recibir a las delegaciones y colaborar en el desarrollo de esta importante actividad formativa.

La Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil continúa promoviendo el deporte, la integración y los valores en las nuevas generaciones.