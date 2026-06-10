Villa Ocampo: Con gran participación de vecinos, se realizó el “Sábado de Campeones”

La Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante con gran éxito la actividad “Sábado de Campeones”, una propuesta pensada para que vecinos y familias compartieran la pasión por el fútbol en la previa del Mundial 2026.

El evento se desarrolló en Plaza Belgrano, donde niños, jóvenes y adultos se acercaron para intercambiar figuritas, completar sus álbumes y disfrutar de una tarde recreativa llena de entusiasmo y camaradería.

La jornada contó con la participación de más de 36 feriantes y emprendedores locales, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos y propuestas, fortaleciendo el espacio de encuentro comunitario y promoviendo el desarrollo de la economía local.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la presentación del taller de baile Black Star Crew, cuyos integrantes brindaron un espectáculo cargado de energía, ritmo y talento, recibiendo el reconocimiento y el aplauso del público presente.

La actividad también incluyó propuestas recreativas para todas las edades, consolidándose como un espacio de integración, entretenimiento y encuentro para la comunidad.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo agradecemos a todas las familias, feriantes, emprendedores, artistas y colaboradores que hicieron posible esta jornada, reafirmando el compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan la participación ciudadana, la cultura y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Villa Ocampo continúa generando espacios de encuentro que unen a la comunidad a través del deporte y la recreación.