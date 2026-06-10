Villa Ocampo celebrará el Día del Libro con una nueva edición de “La Calle de los Libros”

En el marco de la celebración del Día del Libro, la Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de la 3.ª edición de “La Calle de los Libros”, una propuesta cultural que busca promover la lectura, el encuentro y el disfrute de las expresiones artísticas en el espacio público.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Biblioteca Popular “Padre Jorge Capello” y la Biblioteca Pública Municipal “Brigadier Estanislao López”, instituciones que una vez más salen a la calle para compartir con vecinos y vecinas la aventura de leer y descubrir nuevos mundos a través de los libros.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluirá juegos, música, lecturas compartidas y un show de títeres, generando un espacio de participación para niños, jóvenes y familias.

La propuesta se desarrollará el viernes 12 de junio sobre P. A. Tibaldo, en dos turnos:

Turno mañana: de 9:00 a 11:00 horas.

Turno tarde: de 14:00 a 16:00 horas.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo de la comunidad con la lectura, acercando los libros a la vida cotidiana y transformando la calle en un espacio de aprendizaje, imaginación y encuentro.

La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse a esta celebración cultural que, año tras año, continúa creciendo y consolidándose como una de las actividades más esperadas en torno al Día del Libro.