Las Toscas: Promueven el cuidado y la preservación del arbolado urbano

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo se elaboró este material educativo con el objetivo de informar a la comunidad sobre la importancia del cuidado del arbolado urbano y las acciones que se llevan adelante para su preservación.

Las intervenciones sobre el arbolado público se realizan bajo criterios técnicos y en cumplimiento de la Ley Provincial Nº 13.836, que protege el patrimonio forestal urbano. El plan contempla el mantenimiento de los ejemplares existentes y, cuando es necesario realizar una extracción por motivos justificados, la reposición y plantación de nuevas especies adecuadas para cada espacio, promoviendo un arbolado más sano, seguro y sostenible.