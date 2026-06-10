Villa Ocampo: Guillermo Stechina destacó el avance de importantes obras urbanas y proyectos estratégicos

En la mañana del miércoles 10 de junio, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Ocampo, Guillermo Stechina, brindó una extensa entrevista en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde realizó un detallado repaso de las principales obras en ejecución y los proyectos estratégicos que impulsa la gestión municipal.

Durante el diálogo, Stechina se refirió en primer término a los trabajos que se desarrollan en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU), especialmente en el sector de acceso a la ciudad. Explicó que las tareas avanzan a buen ritmo gracias a las condiciones climáticas favorables registradas durante las primeras semanas de ejecución y destacó que el cerramiento de la obra responde exclusivamente a cuestiones de seguridad para vecinos y transeúntes.

El funcionario señaló que el proyecto contempla una transformación integral del sector, con nuevas veredas peatonales, espacios recreativos y una planificación a futuro que permita ampliar el desarrollo hacia la zona norte de la ciudad. En ese sentido, recordó que la iniciativa fue presentada durante 2025 y comenzó a ejecutarse tras la llegada de los fondos provinciales en abril de este año.

Stechina también confirmó que continúan las gestiones para avanzar con nuevas etapas de infraestructura vial, incluyendo la consolidación del acceso norte y la futura extensión de la doble mano hasta el nuevo hospital de Villa Ocampo, una obra que consideró fundamental para acompañar el crecimiento que tendrá la circulación vehicular y de personas una vez que el centro de salud entre plenamente en funcionamiento.

Otro de los temas abordados fue el proyecto de renovación y puesta en valor del Museo Agrícola Los Gringos, iniciativa que se desarrolla en conjunto con instituciones educativas y la comisión responsable del espacio. El objetivo es modernizar la exhibición de elementos históricos, incorporando herramientas tecnológicas que permitan a visitantes y estudiantes conocer la historia y el uso de cada una de las piezas expuestas.

En materia hídrica, el secretario manifestó su preocupación ante los pronósticos climáticos para los próximos meses y aseguró que el municipio viene ejecutando tareas preventivas de limpieza de canales, colectores, alcantarillas y desagües en distintos sectores de la ciudad. Además, destacó el avance de la obra del puente del Manolo, considerado clave para el escurrimiento de gran parte de las aguas pluviales de Villa Ocampo.

Respecto a los reclamos vinculados a caminos y pavimentos deteriorados, reconoció que existen sectores que requieren intervención urgente, aunque explicó que actualmente las limitaciones económicas y la disponibilidad de materiales condicionan la velocidad de respuesta. No obstante, remarcó que el municipio mantiene abiertos canales de diálogo con vecinos, empresas e instituciones para buscar soluciones conjuntas que permitan mejorar la infraestructura urbana.

Finalmente, Stechina aseguró que la planificación de obras continúa avanzando con una mirada de largo plazo, priorizando proyectos que mejoren la conectividad, la seguridad vial, el ordenamiento urbano y la calidad de vida de los habitantes de Villa Ocampo.

Gentileza: Antonio Paré