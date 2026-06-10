Día de la Seguridad Vial: la Provincia refuerza las acciones de prevención y concientización

En el marco de la conmemoración del 10 de junio, el Gobierno de Santa Fe impulsa actividades educativas, controles y capacitaciones para reducir la siniestralidad vial. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, advirtió que “casi la mitad de los fallecidos en siniestros viales son motociclistas”. Durante 2025, el 62,3 % de los accidentes fatales ocurrió en zonas urbanas y el 66 % de las víctimas tenía entre 20 y 49 años.

Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha destinada a promover la reflexión sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y fortalecer una cultura de prevención que contribuya a salvar vidas. En ese marco, el Gobierno de Santa Fe desarrolla durante toda la semana actividades de concientización en distintos puntos de la provincia, con capacitaciones para inspectores de tránsito en Villa Constitución, charlas para estudiantes en Venado Tuerto, espacios educativos en San Vicente, San Guillermo y la ciudad de Santa Fe, y propuestas para jóvenes en Rosario.



El eje de las acciones está puesto en la reducción de la siniestralidad vial, especialmente la que involucra a motociclistas.



A través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y en articulación con gobiernos locales e instituciones, la Provincia impulsa iniciativas destinadas a promover hábitos seguros de conducción y generar conciencia sobre los riesgos que implica la circulación en la vía pública.



Una de las actividades centrales tuvo lugar en Rosario, donde la APSV y la Dirección Provincial de Juventudes realizaron una intervención urbana en la zona de Bulevar Oroño y el río. La propuesta incluyó testimonios de víctimas y familiares de personas fallecidas en siniestros viales, así como historias reales accesibles mediante códigos QR.



“Estamos en la Semana de la Seguridad Vial y quisimos comenzar aquí, en Rosario, con una actividad enfocada en la seguridad vial en moto, que es el vehículo más vulnerable a la hora de participar en un siniestro vial”, explicó el secretario de la APSV, Carlos Torres.



El funcionario destacó además la participación de organismos públicos, trabajadores de reparto y familiares de víctimas.

Los números que preocupan

Los datos del Observatorio Vial Provincial muestran la magnitud de la problemática. Durante 2025, el 41 % de las víctimas fatales registradas en siniestros de tránsito en Santa Fe fueron conductores de motocicletas, con un total de 152 fallecidos. Además, el 62,3 % de los hechos ocurrió en zonas urbanas y el 66 % de las víctimas tenía entre 20 y 49 años.



Torres remarcó que detrás de cada estadística hay historias personales y familiares atravesadas por el dolor. “La mitad de los fallecidos en siniestros viales son motociclistas y más del 65 % de los heridos graves también. Son cifras muy elocuentes”, afirmó.



“La moto es un vehículo extraordinario, accesible y muy utilizado por miles de santafesinos para trasladarse o trabajar. Pero también es extremadamente vulnerable. Cuando tenemos un siniestro en moto, nosotros somos parte de la carrocería y siempre llevamos la peor parte”, agregó.

El casco salva vidas

Entre las principales recomendaciones para reducir los riesgos, el secretario de la APSV insistió en el uso correcto y permanente del casco.



“El casco es inescindible de la moto. Hoy la moto sin casco no existe en ningún lugar del mundo. También es fundamental respetar las señales de tránsito, evitar maniobras irresponsables y conducir con prudencia”, sostuvo.



Asimismo, advirtió que las consecuencias de un siniestro suelen extenderse mucho más allá del momento del impacto. “Una vez que se tuvo un siniestro vial, nos cambia la vida para siempre. Por eso tenemos la obligación de llegar antes y evitar que ocurran”, expresó.

Más capacitación y nuevas exigencias

La concientización forma parte de una estrategia integral que la Provincia viene desarrollando para disminuir la siniestralidad vial. Entre las medidas implementadas este año se destaca el nuevo examen práctico para obtener la licencia de motocicleta en los 106 Centros de Emisión de Licencias de la provincia, con criterios más exigentes y pruebas obligatorias destinadas a garantizar un mejor dominio del vehículo.



Desde la puesta en marcha de esta modalidad ya se emitieron más de 2.240 licencias de moto. Paralelamente, la APSV continúa desarrollando las Clínicas de Conducción Segura de Motos. Durante 2025, la propuesta recorrió 25 localidades y capacitó a más de 1.300 motociclistas en técnicas de conducción preventiva, frenado, postura y uso adecuado de los elementos de protección. Además, quienes participan pueden acceder al canje de cascos deteriorados por unidades nuevas y homologadas.



La fecha recuerda el cambio de sentido de circulación implementado en Argentina el 10 de junio de 1945, cuando el país adoptó definitivamente la circulación por la derecha.