El Gobierno Provincial ya canceló vencimientos de deuda por más de $ 200.000 millones

La Provincia de Santa Fe continúa consolidando su fortaleza financiera mediante el cumplimiento sostenido de sus compromisos de deuda. Gracias a una política de responsabilidad fiscal, equilibrio en las cuentas públicas y estricto cumplimiento de sus obligaciones financieras, Santa Fe se posiciona entre las jurisdicciones subnacionales con mejor calificación crediticia del país y reconocimiento en los mercados internacionales.

En los primeros dos años y cuatro meses de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia canceló vencimientos de deuda por un total de $ 204.878 millones, correspondientes a compromisos asumidos con entidades financieras nacionales y organismos internacionales de crédito.



“Santa Fe sostiene su prestigio financiero sobre tres pilares fundamentales: el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones financieras, la solidez y el orden de sus cuentas públicas y el hecho de ser, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las únicas jurisdicciones del país que nunca recurrió a procesos de reestructuración de deuda”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.



Además el Gobierno santafesino cancelará otros $ 157.480 millones pendientes a diciembre de este año. Del total abonado durante la actual gestión, $ 35.796 millones correspondieron a vencimientos cancelados durante 2024; $158.344 millones durante 2025; y $ 10.462 millones en los primeros cuatro meses de 2026.



En cuanto a la composición de los pagos realizados, $ 28.964 millones correspondieron a obligaciones con entidades financieras nacionales, mientras que $ 175.914 millones se destinaron a la cancelación de compromisos asumidos con organismos internacionales de crédito y tenedores de títulos públicos, entre ellos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo y acreedores de títulos de deuda pública.



Este desempeño refleja la capacidad de la Provincia para honrar sus compromisos financieros sin comprometer la prestación de servicios ni la ejecución de obras estratégicas, fortaleciendo la confianza de los organismos multilaterales, los inversores y los mercados en la administración santafesina.