Las Toscas: Aprehenden a un hombre por atentado y resistencia a la autoridad

El sujeto intentó evadir un control policial, insultó a los efectivos y habría intentado agredirlos físicamente.

Personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas aprehendió a un hombre mayor de edad durante un procedimiento realizado en la tarde del 9 de junio de 2026.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:50 horas en la intersección de calles 6 y 19, cuando los efectivos observaron a un hombre que se desplazaba a pie por el sector y le dieron la voz de alto con el objetivo de proceder a su identificación.

Según el informe policial, el individuo no acató la orden y aceleró su marcha intentando alejarse del lugar. Tras ser interceptado por los uniformados, comenzó a proferir insultos y agravios contra el personal actuante.

Además, siempre de acuerdo con la versión policial, el hombre intentó agredir físicamente a los efectivos, por lo que se procedió a su aprehensión.

El involucrado, un vecino mayor de edad domiciliado en Las Toscas, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como atentado y resistencia a la autoridad.