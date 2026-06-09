Villa Ocampo renovó el convenio con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria

En un acto desarrollado este martes 9 de junio en el Salón «30 de Noviembre» de Villa Ocampo, se llevó a cabo la firma de renovación del convenio entre la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), la Municipalidad de Villa Ocampo y diversas comunas de la región, fortaleciendo el trabajo conjunto en materia de control y seguridad alimentaria.

La actividad contó con la presencia del secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, el médico veterinario Eduardo Elizalde, autoridades provinciales, representantes regionales y referentes de municipios y comunas del norte santafesino.

En diálogo con el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el responsable de ASAL en Villa Ocampo, Duilio Bled, explicó que la jornada tuvo como objetivo formalizar la renovación de un convenio que se actualiza cada diez años y que garantiza la continuidad del funcionamiento de las oficinas locales encargadas de controlar y supervisar aspectos vinculados a la salubridad y seguridad de los alimentos.

Bled destacó que la firma involucra a la Municipalidad de Villa Ocampo y a varias comunas vecinas, permitiendo consolidar un esquema de trabajo articulado entre los gobiernos locales y la provincia. Además, señaló que, si bien ASAL mantiene convenios con gran parte de los municipios y comunas santafesinas, no todas las localidades forman parte de este sistema. En ese sentido, indicó que actualmente Villa Guillermina no cuenta con representación local dentro del organismo ni con convenio vigente.

Por su parte, el secretario provincial de ASSAL, Eduardo Elizalde, remarcó la importancia de la participación activa de municipios y comunas en la protección de la salud pública a través del control de los alimentos.

“El objetivo es seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria de los santafesinos mediante un trabajo coordinado entre la provincia y los gobiernos locales”, sostuvo.

El funcionario explicó que con el paso de los años los convenios fueron evolucionando y ampliando sus alcances, incorporando nuevas responsabilidades y mecanismos de control que permiten optimizar las tareas de fiscalización y seguimiento.

Asimismo, destacó que una de las principales fortalezas del sistema es el trabajo en red y la utilización de una plataforma informática propia donde quedan registradas todas las actividades realizadas por municipios y comunas, desde auditorías en rutas y comercios hasta controles en establecimientos habilitados para comercializar alimentos en todo el país.

Elizalde también señaló que las acciones desarrolladas en Villa Ocampo y la región son coordinadas por la Regional Reconquista, que tiene a su cargo la supervisión y acompañamiento de las tareas de control en el norte santafesino.

Finalmente, resaltó las herramientas digitales que ASSAL pone a disposición de la comunidad, entre ellas un buscador público que permite conocer la cantidad de establecimientos habilitados, transportes autorizados para alimentos, carnets de manipuladores vigentes y el cronograma de cursos de capacitación que se dictan en las distintas localidades.

La renovación de este convenio ratifica el compromiso de la provincia, los municipios y las comunas en la construcción de un sistema de control alimentario más eficiente, transparente y cercano a los ciudadanos, con el objetivo de garantizar alimentos seguros y proteger la salud de toda la población santafesina.

Gentileza: Antonio Paré