Las Toscas: Informe completo de las obras en ejecución en el marco del Fondo de Financiamiento Educativo

La Municipalidad de Las Toscas, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, continúa ejecutando obras y realizando inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y las condiciones de enseñanza en los distintos establecimientos educativos de la ciudad.
El intendente Iván Sánchez destacó que estas acciones forman parte de un trabajo planificado junto a la comunidad educativa. “Antes de finalizar el año pasado mantuvimos una reunión con todas las instituciones educativas para coordinar acciones y comenzar a proyectar inversiones en el marco del Fondo de Financiamiento Educativo. Desde entonces venimos dando respuesta a los pedidos planteados, acompañando a las escuelas en diferentes gestiones y relevando permanentemente sus necesidades”, expresó.
Asimismo, señaló que al inicio del ciclo lectivo se realizaron visitas a diversos establecimientos para conocer de primera mano las demandas prioritarias y avanzar en soluciones concretas.
Entre las intervenciones realizadas a la fecha se destacan:
*I.S.P. Nº 63 “Natalia Quessús”
- Sellado e impermeabilización exterior del edificio.
- Refacciones en la sala de informática.
- Colocación de dos equipos de aire acondicionado.
*E.E.T.P. y S.O. Nº 363 “Norma Aquino”
- Colocación de nuevas canaletas.
- Sellado de aberturas afectadas por filtraciones.
Colocación de cerámicos en antepechos de ventanas del frente oeste.
- Limpieza de moho, reparación de sectores deteriorados y pintura.
- Reparación de las cargas de techo en laboratorios afectados por filtraciones y de los talleres de electricidad.
*Jardín de Infantes Nº 127 “Juan Chará”
- Revoque completo interior y exterior.
- Compra y colocación de cenefas y cumbreras faltantes.
- Adquisición y colocación de aberturas.
- Construcción de veredas perimetrales.
*Escuela Nº 847 “José Ignacio Centeno”
- Construcción de un nuevo pozo negro.
- Reparación de desagües.
- Arreglo de la grasera de la cocina del comedor escolar.
*Escuela Nº 2095 “Rufino Del Fabro”
- Colocación de cortinas Roller Cristal en toda la galería.
*Escuela Nº 468 “Bernardo Vera y Pintado”
- Destape de desagües pluviales.
- Relleno del patio para evitar anegamientos.
- Construcción de un cajón de arena para actividades deportivas de salto.
*Escuela Nº 6049 “Tierra del Fuego”
- Limpieza de tanques de agua.
- Instalación de cuatro equipos de aire acondicionado.
- Adecuaciones eléctricas para garantizar la capacidad energética requerida.
*Escuela Nº 6254 “General Enrique Mosconi”
- Pintura integral del techo del establecimiento.
- Reparación de los baños y del tanque de agua.
*E.E.S.O.P.I. N.º 8125 «José Manuel Estrada»
- Revoque integral interior del Gimnasio JME.
*E.P.I. N.º 1124 y J.I.P.I. N.º 1467 «Santísima Virgen Niña»
- Entrega de materiales de construcción solicitados por ambas instituciones.
Más obras en ejecución
Además, se encuentran en marcha nuevas intervenciones en el Taller Manual Nº 3025, la E.E.M.P.A. Nº 1289 y en la Escuela Nocturna que funciona en el SUM del Barrio Quompi. En este último establecimiento se están construyendo nuevas rejas de seguridad, se reemplazará una ventana y se realizará una reparación integral de las paredes del edificio.
Finalmente, el Intendente adelantó que “las inversiones continuarán desarrollándose de manera progresiva durante el año, priorizando las demandas más urgentes y fortaleciendo el compromiso de la gestión con una educación pública de calidad”.