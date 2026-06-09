Las Toscas: Informe completo de las obras en ejecución en el marco del Fondo de Financiamiento Educativo

La Municipalidad de Las Toscas, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, continúa ejecutando obras y realizando inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y las condiciones de enseñanza en los distintos establecimientos educativos de la ciudad.

El intendente Iván Sánchez destacó que estas acciones forman parte de un trabajo planificado junto a la comunidad educativa. “Antes de finalizar el año pasado mantuvimos una reunión con todas las instituciones educativas para coordinar acciones y comenzar a proyectar inversiones en el marco del Fondo de Financiamiento Educativo. Desde entonces venimos dando respuesta a los pedidos planteados, acompañando a las escuelas en diferentes gestiones y relevando permanentemente sus necesidades”, expresó.

Asimismo, señaló que al inicio del ciclo lectivo se realizaron visitas a diversos establecimientos para conocer de primera mano las demandas prioritarias y avanzar en soluciones concretas.

Entre las intervenciones realizadas a la fecha se destacan:

*I.S.P. Nº 63 “Natalia Quessús”

Sellado e impermeabilización exterior del edificio.

Refacciones en la sala de informática.

Colocación de dos equipos de aire acondicionado.

*E.E.T.P. y S.O. Nº 363 “Norma Aquino”

Colocación de nuevas canaletas.

Sellado de aberturas afectadas por filtraciones.

Colocación de cerámicos en antepechos de ventanas del frente oeste.

Limpieza de moho, reparación de sectores deteriorados y pintura.

Reparación de las cargas de techo en laboratorios afectados por filtraciones y de los talleres de electricidad.

*Jardín de Infantes Nº 127 “Juan Chará”

Revoque completo interior y exterior.

Compra y colocación de cenefas y cumbreras faltantes.

Adquisición y colocación de aberturas.

Construcción de veredas perimetrales.

*Escuela Nº 847 “José Ignacio Centeno”

Construcción de un nuevo pozo negro.

Reparación de desagües.

Arreglo de la grasera de la cocina del comedor escolar.

*Escuela Nº 2095 “Rufino Del Fabro”

Colocación de cortinas Roller Cristal en toda la galería.

*Escuela Nº 468 “Bernardo Vera y Pintado”

Destape de desagües pluviales.

Relleno del patio para evitar anegamientos.

Construcción de un cajón de arena para actividades deportivas de salto.

*Escuela Nº 6049 “Tierra del Fuego”

Limpieza de tanques de agua.

Instalación de cuatro equipos de aire acondicionado.

Adecuaciones eléctricas para garantizar la capacidad energética requerida.

*Escuela Nº 6254 “General Enrique Mosconi”

Pintura integral del techo del establecimiento.

Reparación de los baños y del tanque de agua.

*E.E.S.O.P.I. N.º 8125 «José Manuel Estrada»

Revoque integral interior del Gimnasio JME.

*E.P.I. N.º 1124 y J.I.P.I. N.º 1467 «Santísima Virgen Niña»

Entrega de materiales de construcción solicitados por ambas instituciones.

Más obras en ejecución

Además, se encuentran en marcha nuevas intervenciones en el Taller Manual Nº 3025, la E.E.M.P.A. Nº 1289 y en la Escuela Nocturna que funciona en el SUM del Barrio Quompi. En este último establecimiento se están construyendo nuevas rejas de seguridad, se reemplazará una ventana y se realizará una reparación integral de las paredes del edificio.

Finalmente, el Intendente adelantó que “las inversiones continuarán desarrollándose de manera progresiva durante el año, priorizando las demandas más urgentes y fortaleciendo el compromiso de la gestión con una educación pública de calidad”.