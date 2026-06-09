Villa Ocampo: Reunión con la Comisión Fundadora del Museo Agrícola a Cielo Abierto «Los Gringos»

En el marco del proyecto de Intervención del Parque Urbano ubicado en el ingreso de la ciudad, se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Fundadora del Museo Agrícola a Cielo Abierto «Los Gringos».

Participaron del encuentro representantes de la Escuela de la Familia Agrícola N.º 8212, encabezados por su director, Mariano Rossi; de la Escuela Técnica N.º 619, Daniel Pintos; la responsable de Museos de Villa Ocampo, Estela Yaccuzzi; el representante de la comunidad, Miguel Ramos; y, por parte de la Municipalidad, el secretario de Gobierno, Miguel Merino, y el secretario de Obras Públicas, Guillermo Stechina.



El objetivo de la reunión fue dar a conocer los alcances del proyecto de intervención del Parque Urbano, espacio donde se encuentra emplazado el Museo Agrícola, y avanzar en acciones vinculadas a la revalorización y puesta en valor de las herramientas y elementos que integran este importante patrimonio histórico y cultural de la comunidad.

Durante el encuentro se generó un enriquecedor intercambio de opiniones, sugerencias y propuestas, destacándose el compromiso de colaboración de todos los participantes para que el futuro relato museológico contemple y refleje adecuadamente la historia agrícola de la comunidad, preservando la memoria y el legado de quienes forjaron el desarrollo productivo de la región.