Las Toscas: Aprehenden a un joven por resistencia a la autoridad tras un conflicto familiar

La intervención policial se produjo luego de un llamado por un incidente doméstico en un domicilio de la ciudad.

Personal de la Comisaría 5ta. de la U.R. IX Las Toscas intervino el pasado 8 de junio de 2026 en un hecho de resistencia a la autoridad ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle 6, entre calles 31 y 33.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados al lugar a raíz de un conflicto familiar. Al arribar, se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su hijo se encontraba en una actitud agresiva.

Ante la situación, los uniformados intentaron dialogar con el joven y le solicitaron que depusiera su conducta. Sin embargo, el involucrado hizo caso omiso a las indicaciones impartidas por el personal actuante.

Frente a esta actitud, los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, mayor de edad, quien fue trasladado a sede policial por el delito de resistencia a la autoridad.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia competente.