Las Toscas: Aprehenden a un hombre con un rifle modificado y municiones

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo. También se secuestraron cartuchos calibre .22, armas blancas y otros elementos de interés.

En la tarde del 8 de junio de 2026, alrededor de las 14:40 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad y el secuestro de un arma aparentemente modificada y municiones.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos en la zona de calles 14 y 41, donde observaron a una persona de edad avanzada que circulaba en bicicleta transportando varios elementos en el canasto, entre ellos uno de características similares a un arma larga.

Al ser identificado, el hombre, domiciliado en barrio Santa Lucía de Las Toscas, manifestó que el elemento era un rifle de aire comprimido. Sin embargo, durante la inspección policial se constató que la recámara presentaba aparentes modificaciones y que del tubo de almacén de aire sobresalía una pieza metálica que podría funcionar como aguja percutora.

Elementos secuestrados

En la vía pública Un rifle de aire comprimido con aparentes modificaciones.

Tres cartuchos intactos calibre .22. Durante la requisa en sede policial Un frasco pequeño con 15 cartuchos calibre .22 intactos.

Un machete.

Dos cuchillos.

Una varilla metálica.

La bicicleta en la que se desplazaba el involucrado.

El hombre fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido, mientras se dio intervención al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (S.P.D.P.) y al Organismo de Gestión Judicial (O.G.J.), que continuarán con las actuaciones correspondientes.