Concurso HackIA el Bullying: el jurado ya evalúa los videos creados por estudiantes del norte

El certamen impulsado por el diputado provincial Dionisio Scarpin cerró la etapa de entrega de trabajos con 30 videos realizados con inteligencia artificial. Participaron estudiantes secundarios de distintas localidades del norte santafesino. El anuncio de los ganadores será el 25 de junio.

El concurso “HackIA el Bullying”, impulsado por el diputado provincial Dionisio Scarpin, ingresó en su etapa de evaluación: el jurado ya analiza los videos creados por estudiantes secundarios del norte santafesino con herramientas de inteligencia artificial.

En total, se presentaron 30 producciones audiovisuales para abordar el bullying y el ciberbullying desde la mirada de los propios jóvenes. Los trabajos fueron realizados por estudiantes secundarios de Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas, Villa Ana, Las Garzas, Romang, Durán y Vera.

“Este concurso busca unir dos temas que para nosotros son muy importantes: que los chicos aprendan a usar inteligencia artificial y que puedan hablar de bullying con su propio lenguaje. No queríamos una actividad lejana a ellos, sino una propuesta concreta, creativa y vinculada a lo que viven todos los días”, expresó Scarpin.

La entrega de videos cerró el viernes 5, luego de un proceso que incluyó inscripción de equipos, capacitaciones virtuales y producción de los trabajos. La instancia final del concurso, con el anuncio de los ganadores, quedó prevista para el 25 de junio.

“Lo más valioso es que los estudiantes no solo usaron una herramienta nueva: pensaron un mensaje. Se pusieron a mirar lo que pasa en los grupos, en las redes, en la escuela y en la vida diaria. El bullying no se resuelve con silencio; se trabaja cuando se puede hablar a tiempo”, sostuvo el diputado provincial.

El concurso forma parte del trabajo que Scarpin viene desarrollando para promover la enseñanza de la inteligencia artificial en las escuelas santafesinas. En esa línea, el legislador presentó un proyecto para crear un Programa Provincial de Educación Integral en Inteligencia Artificial, con el objetivo de acercar estas herramientas a estudiantes y docentes.

“Cuando decimos que la inteligencia artificial tiene que llegar a la escuela, hablamos de esto: de aprender haciendo, de crear, de trabajar en equipo y de usar la tecnología para pensar problemas reales. La IA no puede ser algo reservado para unos pocos; tiene que ser una herramienta al alcance de nuestros chicos”, afirmó Scarpin.

Cabe señalar que Dionisio Scarpin también impulsa charlas y talleres sobre bullying y convivencia en distintas localidades del norte santafesino, destinados a estudiantes, docentes y familias. Esos encuentros buscan brindar herramientas para reconocer situaciones de violencia, fortalecer la empatía, el respeto y la tolerancia, y acompañar a las instituciones en el abordaje de esta problemática.