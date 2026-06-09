Las Toscas: Estudiantes de la Escuela Técnica realizarán Prácticas Profesionalizantes en el Municipio

La firma del convenio entre el Municipio y la EETP Nº 363 «Norma Aquino» permitirá que estudiantes de sexto año realicen prácticas formativas en distintas áreas de la administración municipal.

Este lunes se realizó el lanzamiento oficial del programa de Prácticas Profesionalizantes que, por primera vez, lleva adelante la Municipalidad de Las Toscas junto a la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 363 «Norma Aquino». La iniciativa permitirá que alumnos de sexto año desarrollen experiencias formativas en distintas áreas del Municipio, fortaleciendo el vínculo entre la educación técnica y el ámbito laboral.

El acto fue encabezado por el Intendente Iván Sánchez y la directora de la institución, Prof. Vanesa Barreto, marcando el inicio de una experiencia formativa que permitirá a los estudiantes incorporar conocimientos y experiencias en distintas áreas de la administración municipal.

Participaron los 12 alumnos pasantes, acompañados por el profesor Nelson Sánchez, coordinador del programa en la escuela, y por el Ing. Damián Cremona, secretario de Desarrollo Productivo, quien tendrá a su cargo la coordinación local de las prácticas junto a los responsables de las áreas involucradas.

La subsecretaria de Cultura y Educación, Silvia Dall’Agnol, dio la bienvenida a los estudiantes, mientras que los referentes de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial, Subsecretaría de Turismo y ASSAL presentaron el trabajo que realiza cada área y el acompañamiento que brindarán durante el proceso.

Durante el encuentro, el Intendente Iván Sánchez destacó la importancia de estas oportunidades para los jóvenes: “Les permiten acercarse al mundo laboral, adquirir nuevas competencias y comenzar a proyectar su futuro”. Además, remarcó que estas experiencias resultan fundamentales para orientar la elección de una carrera o facilitar una futura inserción laboral.

“Desde el Municipio estamos comprometidos con el acompañamiento de nuestros jóvenes. Queremos estar presentes en cada etapa de su formación, brindándoles herramientas y apoyo para que puedan desarrollarse y construir su propio camino”, agregó.

Con esta iniciativa, la Municipalidad reafirma su compromiso con la educación, la formación de los jóvenes y la generación de oportunidades que contribuyan a su desarrollo personal y profesional.