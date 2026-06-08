Cómo fue la captura de Andrés “Plin” Acosta, uno de los delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe

El operativo fue encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de Santa Fe, y contó con la participación de otras fuerzas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, y la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, brindaron detalles sobre la captura de Andrés Raúl “Plin” Acosta, uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe, por quien el Gobierno de la Provincia ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos. El hombre, de 27 años y oriundo de San José del Rincón, permanecía prófugo y tenía pedido de captura vigente por causas vinculadas a asociación ilícita y tenencia de armas de fuego.



La detención se concretó durante la madrugada de este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la salida de un local bailable, en un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.



Al referirse a la investigación, Angelini explicó que Acosta está vinculado a una organización criminal liderada por Francisco “Fran” Riquelme. “Es una persona que está siendo investigada por la Fiscalía y que aparece relacionada con la banda de Fran Riquelme. El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4, armas de alto poder de fuego. Según la investigación, existen elementos que vinculan directamente esas armas con Acosta”, señaló.



El funcionario agregó que esa conexión con la organización criminal lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad provinciales. “Por su vinculación con Fran Riquelme, era una de las personas más buscadas dentro de la provincia de Santa Fe”, afirmó.

Operativo planificado

Respecto del procedimiento, Angelini indicó que el sospechoso intentó evadir a los agentes al momento de ser interceptado. “Quiso escapar, pero el operativo había sido planificado contemplando esa posibilidad. Se tomaron todas las precauciones necesarias y se logró reducirlo y detenerlo rápidamente”, explicó.



El funcionario santafesino también destacó la política de recompensas impulsada por el Gobierno provincial para localizar y capturar a personas prófugas vinculadas con organizaciones criminales. “Estas estructuras delictivas tienen puntos débiles y la información es uno de ellos. Vamos a seguir destinando todos los recursos necesarios para que cada uno de los integrantes de estas organizaciones que tanto daño han causado en Rosario y en la provincia, terminen tras las rejas”, sostuvo.



Por su parte, la subsecretaria Virginia Villar explicó que la captura fue el resultado de tareas de inteligencia desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. “Se llegó a Acosta a partir de distintas acciones de análisis e investigación realizadas por el área de Inteligencia Criminal, en un trabajo articulado con la Fiscalía”, indicó.



Además, remarcó el papel de la Ciope en este tipo de procedimientos. “Una de las misiones específicas de la Ciope es la localización y captura de objetivos de alto perfil. Se trata de una política prioritaria del Gobierno provincial. En los últimos 23 meses se concretaron 17 capturas de estas características, prácticamente una por mes, todas consideradas de relevancia para la seguridad pública”, concluyó.