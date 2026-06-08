Villa Ocampo sumó a 55 nuevos entrenadores de vóley tras cuatro jornadas intensivas de capacitación

Con la realización del examen final durante la mañana del domingo 7, culminó con éxito el Curso Provincial de Entrenador de Vóley Nivel 1, una capacitación que reunió a participantes de distintas provincias del país y que permitió la certificación de 55 nuevos entrenadores provinciales.

La propuesta formativa fue dictada por Omar Grasso, instructor de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), y se desarrolló a lo largo de cuatro intensas jornadas. Las actividades comenzaron el jueves 4 y continuaron los días viernes 5 y sábado 6 con clases en doble turno, mientras que el domingo 7 se llevó adelante la evaluación final que permitió acreditar los conocimientos adquiridos durante el curso.

La capacitación convocó a 81 inscriptos provenientes de las provincias de Tucumán, Formosa, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de entrenadores, profesores y estudiantes de Reconquista, Malabrigo y otras localidades de la región, consolidando a Villa Ocampo como un polo de referencia para la formación deportiva.

Durante el curso se abordaron contenidos relacionados con la técnica, táctica, metodología de enseñanza, planificación del entrenamiento y formación de jugadores, brindando herramientas fundamentales para el trabajo diario en clubes, escuelas y proyectos deportivos.

De los participantes que iniciaron la capacitación, 55 aprobaron satisfactoriamente la instancia evaluativa, obteniendo la certificación de Entrenador Provincial Nivel 1, un logro que representa un importante aporte al crecimiento y profesionalización del voleibol en la región y el país.

La capacitación forma parte de un ciclo de formación destinado al desarrollo y perfeccionamiento de entrenadores de voleibol, que tendrá continuidad durante el presente año. En ese marco, ya se confirmó que durante el mes de octubre se llevará adelante en Villa Ocampo la instancia correspondiente al Curso Provincial de Entrenador de Vóley Nivel 2, brindando a los nuevos entrenadores la posibilidad de continuar su formación y profundizar sus conocimientos.

Desde la organización destacaron el compromiso demostrado por los asistentes durante las extensas jornadas de trabajo y el alto nivel de participación alcanzado, aspectos que contribuyeron al éxito de la propuesta.

La realización de este curso reafirma el compromiso de Villa Ocampo con el desarrollo del deporte y la capacitación permanente, fortaleciendo su protagonismo dentro del voleibol santafesino y consolidando el camino que la posiciona como la Capital Provincial del Vóley Juvenil.