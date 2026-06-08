Villa Ocampo: Recuperan una garrafa robada y vinculan a un menor con el hecho

El elemento recuperado pertenecería a la Dirección de Deportes Municipal. La investigación continúa bajo intervención judicial.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo logró recuperar una garrafa que había sido sustraída y avanzar en la identificación de un presunto responsable del hecho.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del 6 de junio de 2026, alrededor de las 9:00 horas, cuando efectivos policiales concretaron el secuestro preventivo de una garrafa de 5 kilogramos de color rojo, equipada con una hornalla quemador.

De acuerdo con las tareas investigativas realizadas, el hecho fue encuadrado como hurto y tendría como damnificada a la Dirección de Deportes Municipal de Villa Ocampo.

Asimismo, la investigación permitió establecer la presunta participación de un menor de edad en el episodio, por lo que se dio intervención a las áreas judiciales competentes para continuar con las actuaciones correspondientes.

La garrafa recuperada quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el caso.