Villa Ocampo: Se conformó la Comisión Vecinal del Barrio Ocampo Norte

El pasado viernes 5 de junio se llevó a cabo la conformación oficial de la Comisión Vecinal del barrio Ocampo Norte, en un encuentro realizado en la Capilla “Virgen del Carmen” de nuestra ciudad.

La conformación de esta nueva comisión tiene como objetivo fortalecer la participación vecinal y generar un espacio de trabajo conjunto para atender las necesidades y proyectos del sector.

La comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Fabián Andrés Marega

Vicepresidente: Natalia Verónica Bordes

Secretaria: Guadalupe Miriam Pavón

Tesorero: Nelson Daniel Marega

1° Vocal Titular: Teresa Mabel Zárate

2° Vocal Titular: Mauricio Iván Marega

3° Vocal Titular: Rosana Patricia Marega

1° Vocal Suplente: Miriam Graciela Farfán

2° Vocal Suplente: Angelina Francisca Pavón

3° Vocal Suplente: René Miguel Sturón

Revisores de cuentas: Wilfredo Ricardo Tomassín, Miguel Jorge Marega y Gadislado Pavón.

Desde el Gobierno Municipal se destacó la importancia de continuar promoviendo la organización vecinal y el compromiso comunitario, fortaleciendo espacios de participación ciudadana para seguir construyendo una ciudad más integrada y cercana a las necesidades de cada barrio.