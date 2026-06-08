Villa Ocampo: Charla sobre ITS, prevención y salud para estudiantes secundarios

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar de la charla “Hablemos sobre ITS, prevención y salud”, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario con el objetivo de promover la información, el cuidado y la prevención en temas vinculados a la salud.

La actividad estará a cargo de la Dra. Silvia Garro y se desarrollará el próximo jueves 11 de junio en las instalaciones de la E.E.T.P. N° 619 “Presbítero Luis Sponton”.

La jornada contará con dos turnos:

Turno mañana: 9:00 hs

Turno tarde: 14:00 hs

Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), prevención, cuidados y bienestar, generando además un espacio para resolver dudas e intercambiar información de manera abierta y responsable.

La iniciativa es organizada de manera conjunta con C.R.E.S.E.R Filial Club de Leones de Villa Ocampo , y busca continuar fortaleciendo acciones de concientización y educación para los jóvenes de la ciudad.

Desde el municipio se destaca la importancia de generar espacios de diálogo y formación que permitan a los adolescentes acceder a información clara y confiable sobre salud y prevención.