Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos de la Parroquia «Inmaculada Concepción», de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 8 al 14 de junio de 2026.

MARTES 9:

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 10:

16:00 hs: Celebración en Capilla San Antonio. Primer día del Triduo de preparación para la Fiesta Patronal.

No habrá Misa en el Hospital.

JUEVES 11:

16:00 hs: Celebración en Capilla San Antonio. Segundo día del Triduo de preparación para la Fiesta Patronal.

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 12: El Sagrado Corazón de Jesús

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

16:00 hs: Celebración en Capilla San Antonio. Tercer día del Triduo de preparación para la Fiesta Patronal.

17:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Oratorio Sagrado Corazón (Bº Sagrado Corazón).

17:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello).

19:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 13: El Inmaculado Corazón de María

San Antonio de Padua

17:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla San Antonio.

17:30 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 14: Decimoprimer Domingo durante el año

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Misa de las Familias en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre).

19:00 hs: Misa en el Templo.

FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA: Preparándose para su Fiesta Patronal, la Comunidad de Capilla San Antonio del Barrio El Progreso de nuestra ciudad invita a un Triduo, desde este miércoles 10 al viernes 12, a las 16:00 hs.

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN: Además de la Misa de este viernes, la Comunidad de Capilla Sagrado Corazón de Campo Bello celebrará a su patrono el domingo 21, con Procesión y Misa a las 10:30 hs.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.