Las Toscas: Dos personas resultaron heridas tras un choque sobre la Ruta Nacional 11

El siniestro ocurrió en el kilómetro 894,300. Las lesionadas fueron trasladadas al SAMCo local por el servicio de emergencias.

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la mañana del 21 de julio sobre la Ruta Nacional N.º 11, en jurisdicción de la ciudad de Las Toscas.

Según informó la Comisaría 5.ª de la Unidad Regional IX, el hecho ocurrió alrededor de las 7:30, antes del acceso a la Ruta Provincial 100S, a la altura del kilómetro 894,300.

Por causas que se investigan, una motocicleta Guerrero Trip 100 c.c., de color gris, conducida por una mujer mayor de edad, quien viajaba junto a su hijo menor, fue impactada en su parte trasera por otra motocicleta Guerrero Trip 110 c.c., de color negro y sin dominio colocado, guiada por una joven mayor de edad, también acompañada por su hijo menor.

De acuerdo con el parte policial, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, cuando se produjo la colisión.

Como consecuencia del impacto, la conductora y el menor que viajaban en la motocicleta de color negro fueron asistidos por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladados al SAMCo de Las Toscas para recibir atención médica.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 5.ª, que trabaja para establecer las causas del siniestro.