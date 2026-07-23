Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre con presunta marihuana durante un patrullaje

El procedimiento fue realizado por el Comando Radioeléctrico Zona Norte. La PDI intervino para realizar las pericias sobre la sustancia secuestrada.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 22 de julio en Villa Ocampo por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes, tras un procedimiento llevado a cabo por personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas, mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos por la intersección de las calles Estanislao López y Alfonsina Storni.

Según el parte policial, los uniformados observaron a un hombre vestido con ropa oscura que circulaba en una bicicleta rodado 26 de color blanco. Al advertir la presencia policial, el ciclista evitó mirar a los efectivos y aceleró su marcha, lo que motivó su identificación en las inmediaciones.

El hombre, domiciliado en la zona rural de Villa Adela, fue invitado a exhibir los elementos que llevaba consigo. En ese momento, se le cayeron al suelo dos envoltorios de nylon transparentes que contenían una sustancia vegetal con características y olor compatibles con marihuana.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión por presunta infracción a la Ley 23.737 y lo trasladaron a sede policial.

En el procedimiento tomó intervención personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Toscas, que quedó a cargo de las pericias correspondientes sobre la sustancia secuestrada.