Villa Ocampo: El intendente Marega analizó la crisis económica y el futuro de la ciudad

En la mañana del viernes 5 de junio, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, brindó una extensa entrevista en el programa “Buen Día Villa Ocampo”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde analizó la situación económica que atraviesa el municipio, el avance de las obras públicas y las perspectivas de desarrollo para la ciudad.

Durante el diálogo, el mandatario local describió un escenario económico sumamente complejo, marcado por la caída de la actividad económica y la consecuente disminución de los recursos que reciben los gobiernos locales.

“Estamos atravesando una situación extremadamente delicada y compleja, la más difícil desde que asumimos la gestión”, afirmó Marega, al señalar que la coparticipación provincial registró una caída superior al 30% durante el primer cuatrimestre del año, mientras que la masa salarial municipal aumentó un 19%.

El intendente explicó que, pese al difícil contexto, el municipio continúa cumpliendo con sus compromisos financieros sin recurrir aún a créditos para gastos corrientes, una medida que ya fue adoptada por gran parte de los municipios y comunas santafesinas. Sin embargo, reconoció que la situación obliga a replantear prioridades y a postergar proyectos financiados con recursos propios.

En ese sentido, destacó el compromiso de los contribuyentes ocampenses, indicando que la recaudación propia alcanza actualmente el 61%, un porcentaje que consideró muy positivo teniendo en cuenta la realidad económica que atraviesa el país.

Obras que continúan y proyectos que avanzan

Marega aclaró que las obras financiadas con recursos específicos provenientes de la Provincia continúan ejecutándose normalmente. Entre ellas mencionó la remodelación del acceso principal a la ciudad, la construcción del puente sobre el arroyo El Manolo, la continuidad del Centro Cultural Educativo y la construcción del nuevo hospital.

Respecto al hospital regional, señaló que la expectativa es poder habilitarlo durante el segundo semestre de este año, una vez finalizadas las tareas pendientes en ambas alas del edificio.

También confirmó que se encuentra aprobado un proyecto superior a los 300 millones de pesos destinado al bacheo y repavimentación de calles deterioradas de la ciudad, aunque todavía se aguarda la llegada de los fondos provinciales para iniciar los trabajos.

Asimismo, indicó que el municipio trabaja en la extensión del pavimento del boulevard Brown hasta el nuevo hospital, con el objetivo de conectar esa arteria con boulevard Sarmiento y mejorar la circulación en ese sector de la ciudad.

Villa Ocampo y su futuro portuario

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el avance del proyecto estratégico vinculado al desarrollo portuario y la conectividad regional.

Marega se mostró optimista respecto al futuro de Villa Ocampo y consideró que la ciudad se encuentra ante una oportunidad histórica de transformación.

“Todo indica que Villa Ocampo se transformará en una ciudad portuaria. Estoy convencido de que en una década nuestra ciudad será completamente distinta”, sostuvo.

El intendente remarcó que, además del avance de los puentes hacia Puerto Ocampo, se trabaja en estudios técnicos para el desarrollo portuario, negociaciones para la adquisición de tierras y distintas gestiones que forman parte de una planificación integral para el crecimiento económico del norte santafesino.

Pedido de compromiso ciudadano

Sobre el final de la entrevista, Marega se refirió a la problemática de los microbasurales y los residuos arrojados en distintos sectores de la ciudad.

Ante denuncias de vecinos sobre la presencia de basura en bulevares y espacios públicos, pidió un mayor compromiso comunitario y recordó que el municipio cuenta con un sistema de denuncias anónimas mediante chatbot para identificar a quienes incumplen las normas.

“El compromiso debe ser de todos. Si no cuidamos la ciudad que tenemos, nunca vamos a poder avanzar. Necesitamos que los vecinos denuncien para poder actuar y sancionar a quienes arrojan basura donde no corresponde”, expresó.

Finalmente, el jefe municipal reiteró que, a pesar de las dificultades económicas actuales, la gestión continúa trabajando para sostener los servicios esenciales, avanzar con las obras prioritarias y consolidar proyectos estratégicos que permitan potenciar el desarrollo de Villa Ocampo en los próximos años.

Gentileza: Antonio Paré