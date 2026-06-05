Las Toscas: Jornada de concientización ambiental en la E.E.T.P. y S.O. Nº 363 «Norma Aquino»

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este viernes la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Las Toscas, a cargo de Damián Cremona llevó adelante una charla técnica destinada a estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º año de la E.E.T.P. y S.O. N.º 363 «Norma Aquino».

Durante la jornada se abordó la importancia de esta fecha y el rol que cada ciudadano puede asumir mediante pequeñas acciones cotidianas para contribuir a un ambiente más saludable. Además, se trabajó sobre la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos, promoviendo prácticas de reciclaje y reutilización de los materiales generados en los hogares.

Estas iniciativas buscan fortalecer la conciencia ambiental en los jóvenes y fomentar hábitos responsables que contribuyan a construir una ciudad más limpia, sostenible y comprometida con el cuidado del ambiente.