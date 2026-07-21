Provincia ofreció aumentos de hasta 15,5% para la administración central

La propuesta salarial para la administración central fue presentada por autoridades del Gobierno de Santa Fe a los gremios UPCN y ATE. Las sumas garantizadas totalizan hasta 180.000 pesos hasta fin de año, en todos todos los casos con incidencia en el aguinaldo. Además se pagará la diferencia a los trabajadores que en el primer semestre hayan quedado con subas por debajo de la inflación.

En el marco de la paritaria de la administración central correspondiente a la segunda parte del 2026, este martes los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, presentaron una oferta salarial a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).



Tras el encuentro realizado en la Casa de Gobierno de Santa Fe, Olivares detalló que los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial “tendrán un incremento semestral de 15,5 %”, lo que sumado al “incremento del primer semestre, alcanzará un aumento anual del 36 %”, aseguró.



La oferta salarial del Gobierno de Santa Fe está compuesta por un aumento del 2 % en julio con un mínimo garantizado de $ 80.000; 1,8 % en agosto y 1,7 % en septiembre con un mínimo garantizado de $ 100.000; 1,6 % en octubre y 1,5 % en noviembre con un mínimo garantizado de $ 130.000; y 1,5 % en diciembre, con un mínimo garantizado de $ 180.000, todos con incidencia en el aguinaldo.



Adicionalmente, Olivares destacó la decisión del gobernador, Maximiliano Pullaro, de garantizar que “ningún trabajador haya tenido un incremento inferior al 17,1 % en el primer semestre”, por lo cual “se analizará cada caso y se liquidará la diferencia mediante planilla complementaria para el mes de junio”, manifestó.



En ese contexto, el ministro de Economía aseguró que desde el Gobierno Provincial, encaran el segundo semestre del tercer año de gestión, con el objetivo de “armonizar tres necesidades que son imprescindibles: garantizar que los salarios de los trabajadores públicos le ganen a la inflación; que los ciudadanos tengan más y mejor calidad en sus servicios, y que el proceso de inversión pública no se detenga”.



De la reunión paritaria participaron también el secretario provincial de Vinculación Institucional de Santa Fe, Julián Galdeano y la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; mientras que la comitiva gremial estuvo encabezada por el secretario general de UPCN, Jorge Molina; y el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor.

Propuesta razonable

Al salir del encuentro, Molina valoró el encuentro y consideró que la propuesta salarial recibida por el Gobierno santafesino “para el contexto que que tenemos en la actividad económica privada y en la actividad económica pública nacional, es una propuesta considerable”.



En tanto, Delfor dijo que el objetivo es “recuperar los salarios en el marco de una situación económica desfavorable a nivel nacional”, por lo que la oferta provincial “resulta razonable”.