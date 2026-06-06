Las Toscas: Aprehendido por resistencia a la autoridad y violación de domicilio

El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial. Entre sus pertenencias hallaron dinero que coincidiría con la venta del elemento recuperado.

Personal de la Comisaría 5ta. de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un joven y el secuestro de una batería cuya procedencia es materia de investigación.

El hecho ocurrió durante la mañana del 5 de junio de 2026, cuando alrededor de las 10:20 horas la dependencia recibió un llamado telefónico anónimo alertando sobre un hombre que caminaba por la zona de calle 2 y esquina 25 transportando una batería.

Tras la denuncia, los efectivos se entrevistaron con un vecino mayor de edad, quien manifestó haber adquirido momentos antes una batería de color negro a un sujeto desconocido. Además, aportó una descripción detallada del vendedor. Ante las sospechas sobre el origen del elemento, el hombre hizo entrega voluntaria de la batería a la policía.

Con los datos obtenidos, se solicitó colaboración al personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, que logró localizar a un individuo con características coincidentes. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga a pie, desoyendo las órdenes de detención.

Luego de una breve persecución, los uniformados lograron interceptarlo y proceder a su aprehensión. Se trata de un joven domiciliado en Las Toscas.

Durante la requisa personal, los efectivos hallaron entre sus pertenencias una suma de dinero que coincidiría con el monto obtenido por la venta de la batería recuperada.

La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y violación de domicilio, quedando el involucrado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar el origen del elemento secuestrado.