Rojas, sobre la ley de trabajo social: “Queremos una ley que jerarquice la profesión pero sin dejar nadie atrás”

El diputado Sergio «Chiqui» Rojas presentó, junto a Roxana Bellati, Dionisio Scarpin y legisladores de diferentes bloques, un proyecto de ley para crear un marco normativo propio para los graduados en Trabajo Social de institutos de educación superior no universitaria de la provincia de Santa Fe.



La iniciativa surge en el contexto del tratamiento de la adhesión provincial a la ley nacional N° 27072 de Trabajo Social, que implicaría jerarquizar la carrera exigiendo título de Licenciado para ejercer la profesión. Ante esa realidad, Rojas impulsó un proyecto complementario que garantice que los títulos expedidos por los institutos terciarios mantengan su validez y que sus graduados puedan seguir ejerciendo.



El proyecto, que refleja las reuniones con docentes, estudiantes, profesionales y colegas de distintos espacios políticos, establece un marco donde ambas formaciones —la universitaria y la terciaria— puedan convivir con responsabilidades diferenciadas según la formación de cada graduado. «Tratamos de sancionar una ley que contemple todas las miradas. Si bien logramos que el proyecto de adhesión de un plazo de 5 años a los estudiantes terciarios para que puedan seguir matriculándose y ejerciendo, presentamos este proyecto complementario porque creemos que están dadas las condiciones y que las miradas coinciden para que ambas carreras puedan convivir, cada una con distinto grado de incumbencia», destacó el diputado.



Rojas subrayó la importancia de defender especialmente al norte de la provincia, donde el acceso a la educación universitaria es más difícil. «Es cada vez más difícil para las familias mandar a sus hijos e hijas a estudiar afuera, o pagar los costos de una universidad privada. Mantener abiertas este tipo de carreras es fundamental para garantizar el acceso a la formación superior en toda la provincia; sin dudas contribuye al arraigo y a que se puedan formar profesionales donde más se necesitan.»



El diputado también resaltó la demanda real de la profesión: «La de asistente y trabajador social es una carrera con salida laboral casi inmediata. Muchos ya comienzan a trabajar una vez que obtienen el título terciario; de hecho, muchos trabajan a la par del cursado para poder solventar sus estudios.»



Desde los institutos manifestaron que continuarán siguiendo el tratamiento del proyecto de adhesión en la Cámara de Senadores. Rojas señalo que “estamos a disposición, vamos a seguir acompañando para que pueda salir una ley que jerarquice la profesión pero sin dejar nadie atrás”.