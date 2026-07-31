Villa Ocampo: Cristian Marega repasó obras, prevención ante El Niño y proyectos estratégicos

El intendente detalló avances en infraestructura hídrica, bacheo, accesos, puentes, hospital, viviendas y regularización dominial.

El intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, brindó un amplio informe sobre las principales acciones de su gobierno durante una entrevista concedida en la mañana del jueves 30 de julio al programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás.

Durante la conversación, el mandatario abordó la preparación de la ciudad ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, el estado de las obras públicas, el plan de reparación de calles, la instalación de radares, la construcción de los puentes sobre los arroyos Caré y Quencho, el nuevo hospital, la playa de camiones y el conflicto dominial que afecta a numerosos vecinos.

Preparativos ante la posible llegada de El Niño

Marega confirmó que la Junta Local de Protección Civil se encuentra trabajando de manera coordinada con las instituciones de la ciudad ante los pronósticos que anticipan una posible intensificación del fenómeno de El Niño entre septiembre y noviembre.

El intendente sostuvo que Villa Ocampo se encuentra mejor preparada que en años anteriores debido a las obras hídricas realizadas durante su gestión. Sin embargo, aclaró que todavía existen tareas pendientes y pidió la colaboración de los vecinos para mantener limpias las cunetas, evitar la acumulación de residuos y no obstruir puentes o desagües.

También informó que la reconstrucción del puente conocido como El Manolo avanza con el encofrado de sus laterales y que el objetivo es finalizarla antes del período de mayores precipitaciones. Además, indicó que se completó la limpieza del canal y que continúan las intervenciones destinadas a optimizar el sistema pluvial urbano.

Marega advirtió que ningún sistema puede evacuar inmediatamente lluvias extraordinarias concentradas en pocas horas, aunque remarcó que lo fundamental es garantizar que el agua pueda escurrirse con rapidez.

Un plan integral de bacheo por $308 millones

El jefe municipal reconoció que el deterioro del pavimento es uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la ciudad.

En ese sentido, señaló que fue aprobado un proyecto del programa de Obras Menores por 308 millones de pesos, destinado a ejecutar un plan integral de bacheo. El municipio se encuentra a la espera del envío de los recursos provinciales para convocar a licitación.

El proyecto contempla dos etapas: una intervención con emulsión asfáltica en los sectores que puedan recuperarse y una reparación profunda en aquellos lugares donde sea necesario levantar el pavimento, compactar nuevamente el suelo y reconstruir la calzada.

Según adelantó Marega, la intención es completar esta primera etapa del plan antes de finalizar el año.

Radares: el municipio defendió el procedimiento realizado

Consultado sobre la instalación de radares, Marega manifestó que el municipio actuó dentro de los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Explicó que Villa Ocampo atravesó un proceso administrativo de aproximadamente cinco años y que anteriormente se probaron otras alternativas, como semáforos y reductores de velocidad, con el propósito de disminuir la velocidad de los vehículos que atraviesan la ciudad.

El mandatario indicó que la Agencia Provincial de Seguridad Vial es el organismo encargado de aprobar las instalaciones y gestionar las autorizaciones correspondientes ante la Nación. Frente a los cuestionamientos surgidos, afirmó que el municipio se encuentra tranquilo respecto de las actuaciones realizadas.

Nueva etapa del Centro Cultural

Marega confirmó que próximamente comenzará la tercera etapa de construcción del Centro Cultural.

Los trabajos incluirán desagües pluviales, movimiento de suelo, ejecución del contrapiso y construcción de la losa. Los fondos ya fueron recibidos y en las próximas semanas se realizarán los concursos necesarios para adjudicar las tareas.

Respecto de la posibilidad de trasladar allí el funcionamiento del Concejo Municipal, expresó que se trata de una alternativa que deberá analizarse y planificarse cuando la obra se encuentre en una instancia más avanzada.

El nuevo ingreso podría inaugurarse para el aniversario

El intendente calificó como emblemática la transformación del acceso principal a Villa Ocampo y aseguró que los trabajos continúan de acuerdo con los plazos previstos.

El proyecto contará con un paseo gastronómico, un espacio para ejercicios de calistenia, sectores recreativos y un nuevo sistema de iluminación.

La administración municipal pretende inaugurar la obra para el aniversario de la ciudad, el próximo 30 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas permitan mantener el ritmo de ejecución.

Camino a Puerto Ocampo y nuevos puentes

Marega informó que Vialidad continúa realizando el relevamiento y el proyecto ejecutivo para levantar y enripiar el camino que conecta el Aeroclub con Puerto Ocampo. La documentación técnica estaría finalizada en septiembre.

La previsión oficial es que las intervenciones puedan concluir en abril de 2027, aunque el cronograma dependerá de la magnitud que alcance una eventual creciente.

La obra busca garantizar el acceso permanente al puerto y al futuro embarcadero de balsas, además de favorecer el desarrollo productivo, comercial y turístico de la región.

En cuanto a los puentes sobre los arroyos Caré y Quencho, el intendente señaló que ambos se construyen simultáneamente y presentan un avance promedio cercano al 19%. El puente sobre el Caré se encuentra levemente más adelantado.

Hospital, viviendas y efectos de la recesión

El mandatario destacó la construcción del nuevo hospital como una de las obras más importantes para Villa Ocampo. Anunció que, a partir de la próxima semana, se organizarán visitas guiadas para que instituciones y vecinos puedan conocer las características del establecimiento.

Las recorridas serán coordinadas con el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Marega reconoció, no obstante, que la recesión económica produjo demoras en algunos proyectos, especialmente en aquellos financiados con recursos municipales. También aseguró que continúan las gestiones para avanzar durante este año con nuevos planes de viviendas.

La playa de camiones podría habilitarse este año

Sobre la playa de estacionamiento para transportistas, Marega ratificó el objetivo de ponerla en funcionamiento durante 2026, aunque inicialmente podría habilitarse de manera provisoria.

El principal inconveniente es acondicionar el suelo para que el predio pueda utilizarse diariamente, incluso después de las lluvias. En una primera instancia, la administración estará a cargo del municipio y posteriormente se analizará un sistema de concesión o licitación.

El intendente descartó la existencia de un conflicto con la cooperativa de transportistas y explicó que se trabaja para reconocer las inversiones realizadas históricamente por la entidad en el predio.

Terrenos: pedido de prudencia a los vecinos

Finalmente, Marega se refirió al conflicto dominial que afecta a sectores de los barrios Campo Samané, Sur y El Progreso, originado en una situación sucesoria que se remonta aproximadamente 70 años.

El intendente pidió a los vecinos que no se apresuren a entregar dinero ni a adquirir derechos sucesorios sin contar previamente con asesoramiento jurídico y documentación respaldatoria.

Explicó que actualmente existe una solicitud para inscribir una declaratoria de herederos, pero que todavía deberían completarse otras instancias judiciales, como la sucesión, la denuncia de bienes y los eventuales procesos destinados a determinar la titularidad de cada terreno.

Además, anunció que el martes se realizará un operativo junto con representantes del Gobierno provincial para orientar a quienes todavía no iniciaron el procedimiento de regularización dominial mediante la Ley Pierri, herramienta que permite avanzar en la obtención de escrituras bajo determinadas condiciones.

Gentileza: Antonio Paré