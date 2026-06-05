Las Toscas: Se entregaron aportes de la Tasa Sanitaria a instituciones de la ciudad

El viernes 5 de junio por la mañana, en la Municipalidad de Las Toscas, el Intendente Iván Sánchez, acompañado por la Secretaria General, Laura Fiant, y el Secretario de Planificación Económica, Fernando Paredes, encabezó la entrega de aportes a las instituciones beneficiarias de la Tasa Sanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza Nº 16/2023.

Los fondos corresponden a lo recaudado entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026. En esta oportunidad, cada una de las instituciones beneficiarias recibió un aporte de $ 1.250.500, destinados a fortalecer su funcionamiento y acompañar las tareas que desarrollan en la comunidad.

Las entidades alcanzadas por esta distribución fueron:

▪️ Hogar de Ancianos Padre Eligio Giacomozzi

▪️ Asociación Bomberos Voluntarios de Las Toscas

▪️ SAMCo Las Toscas

▪️ Fundación San Miguel Arcángel

▪️ Fundación Ignacio Delssín

Estos aportes otorgados en el marco de la Tasa Sanitaria provienen de los distintos tributos municipales que abonan los contribuyentes de la ciudad, permitiendo sostener y acompañar a instituciones que brindan servicios esenciales vinculados a la salud, la asistencia social, la atención de adultos mayores y la respuesta ante emergencias.

Durante el encuentro, el intendente Iván Sánchez destacó la importancia del trabajo que realizan estas entidades en beneficio de la comunidad. “Para nosotros es muy importante acompañar a las distintas instituciones ligadas a la niñez, los adultos mayores y las emergencias, porque ellas realizan una tarea fundamental que complementa y facilita la gestión de la Municipalidad. Por eso seguiremos trabajando de manera articulada y quedamos a disposición para acompañarlos en todo lo que requieran”, concluyó.