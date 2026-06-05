Villa Ocampo: Comenzó el Curso Provincial de Entrenador de Vóley Nivel 1

Con un total de 81 inscriptos, comenzó el Curso Provincial de Entrenador de Vóley Nivel 1, una propuesta de formación destinada a fortalecer la capacitación de entrenadores, profesores y personas vinculadas al desarrollo del voleibol.

La capacitación es dictada por Omar Grasso, instructor de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), quien desarrolla un programa que combina contenidos teóricos y prácticos orientados a la enseñanza, la planificación y la conducción de equipos en etapas formativas.

La apertura del curso contó con la presencia del Intendente, Cristian Marega, miembros de la Dirección de Deportes de la Municipalidad y el presidente de la Asociación de Voleibol del Norte Santafesino (AVNS), Pablo Rano.

La convocatoria superó las expectativas y reunió participantes provenientes de distintas provincias del país, entre ellas Tucumán, Formosa, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de entrenadores y profesores de localidades vecinas como Malabrigo, Reconquista y otras ciudades de la región.

La importante cantidad de asistentes refleja el creciente interés por la formación continua y el perfeccionamiento profesional dentro del voleibol, así como el compromiso de los distintos actores deportivos con el desarrollo de la disciplina.

Durante las primeras jornadas se abordarán aspectos fundamentales relacionados con la técnica, la metodología de enseñanza y la planificación del entrenamiento, brindando herramientas esenciales para el trabajo cotidiano en clubes, escuelas y espacios de desarrollo deportivo.

Este curso constituye una valiosa oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del voleibol y fortalecer la calidad de la enseñanza en la región. Asimismo, reafirma el compromiso de Villa Ocampo con el desarrollo de esta disciplina, continuando el camino que la posiciona como la Capital Provincial del Vóley Juvenil.