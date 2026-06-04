Villa Ocampo: Se viene una jornada de intercambio de figuritas y actividades en familia

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de una nueva propuesta recreativa pensada para compartir la pasión por el fútbol y comenzar a vivir juntos el clima del Mundial 2026.

El próximo sábado 6 de junio, a partir de las 15:00 hs., en Plaza Belgrano, se llevará a cabo una jornada de intercambio de figuritas bajo el lema “Sábado de Campeones”, destinada a niños, jóvenes y familias que quieran completar su álbum y disfrutar de una tarde diferente.

Además del intercambio de figuritas, la actividad contará con:

Shows de danza

Feria de artesanos y emprendedores ocampenses

Actividades recreativas para toda la familia

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, diversión y participación comunitaria, acompañando la previa de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Desde el municipio se invita a vecinos y vecinas a acercarse con su álbum, figuritas repetidas, mate y sillones para disfrutar juntos de una tarde llena de fútbol, entretenimiento y alegría en comunidad.