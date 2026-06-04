Tacuarendí: Dos vehículos chocaron con animales sueltos sobre Ruta 11 y dos personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 880, en jurisdicción de Tacuarendí. Una pareja de Las Toscas fue trasladada al Hospital de Reconquista.

Personal de la Subcomisaría 1ra. de Tacuarendí intervino en la noche del 3 de junio de 2026 en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 880, donde estuvieron involucrados dos automóviles y animales vacunos que se encontraban sobre la calzada.

Según informó la policía, alrededor de las 21:00 horas arribaron al lugar y constataron que, por causas que se investigan, un automóvil Ford Ka conducido por una mujer mayor de edad, acompañada por un hombre, ambos domiciliados en Las Toscas, impactó contra un animal vacuno que se cruzó repentinamente en la ruta.

Como consecuencia del choque, ambos ocupantes fueron asistidos por una ambulancia del SIES 107 de Villa Ocampo y trasladados al Hospital Central de Reconquista para recibir atención médica.

Posteriormente, los efectivos establecieron que un segundo vehículo también había resultado involucrado en el hecho. Se trató de un Volkswagen Vento conducido por una mujer mayor de edad domiciliada en Avellaneda, quien manifestó haber embestido a animales vacunos que se encontraban sobre la ruta. La conductora no requirió asistencia médica.

Para garantizar la seguridad y ordenar el tránsito en el sector trabajaron en conjunto efectivos de las comisarías 4ta. de Villa Ocampo y 5ta. de Las Toscas, personal de la Subcomisaría 8va. de San Antonio de Obligado, Guardia Provincial y la Guardia Rural Los Pumas de Villa Ocampo.

Del hecho fue informado el Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.