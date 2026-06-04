La Provincia lanzó planes de financiación para regularizar deudas impositivas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que ya se encuentran disponibles los nuevos planes de financiación impulsados por la Administración Provincial de Impuestos (API), destinados a regularizar deudas impositivas provinciales.

La medida contempla planes especiales para contribuyentes particulares, familias, pequeñas y medianas empresas, grandes contribuyentes e instituciones vinculadas a servicios asistenciales y de discapacidad, ofreciendo distintas modalidades de pago y financiación accesible.

Entre los impuestos alcanzados se encuentran:

Ingresos Brutos

Patente Automotor

Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural

Impuesto de Sellos

Los planes disponibles incluyen:

Hasta 12 cuotas sin interés para determinados contribuyentes.

Financiaciones de hasta 36 cuotas con tasas diferenciales según cada categoría.

Condiciones especiales para instituciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad.

Para adherirse, los interesados deberán contar con:

CUIT

Clave fiscal de ARCA

CBU bancaria para débito automático de cuotas

La adhesión puede realizarse de manera online a través del sitio: http://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas

Además, quienes necesiten asesoramiento o asistencia podrán acercarse a la oficina de Rentas y Catastro de la Municipalidad de Villa Ocampo, en el horario de 7:30 a 13:00 hs.

Desde el municipio se invita a los vecinos y contribuyentes a aprovechar esta herramienta que busca facilitar la regularización de obligaciones fiscales y brindar mayores oportunidades de financiación.

Información de planes: