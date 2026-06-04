COTELVO intensifica la limpieza integral de la red de agua potable

En la mañana del jueves 4 de junio, el gerente de COTELVO Limitada, David Marega, dialogó con el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde brindó detalles sobre los importantes trabajos que la cooperativa viene desarrollando en la red de distribución de agua potable de la ciudad.

Durante la entrevista, Marega explicó que la presencia de agua en distintos sectores de la vía pública responde a un plan de limpieza y desincrustación de cañerías que forma parte de una profunda inversión destinada a mejorar la calidad del servicio. El directivo recordó que previamente se realizaron tareas de modernización en las plantas potabilizadoras, la limpieza de cisternas, la desincrustación de los 17 pozos de extracción y el recambio de bombas, además del saneamiento de las redes que transportan agua cruda hacia las plantas de tratamiento.

“Estamos llevando adelante una limpieza integral de toda la red urbana para eliminar sedimentos y sarro acumulados durante años. Esto genera purgas y una importante presencia de agua sobre las calles, pero es una consecuencia necesaria para lograr una mejor calidad del servicio”, explicó Marega.

El gerente señaló que actualmente los trabajos se concentran en distintos sectores de la ciudad, avanzando cuadra por cuadra y caño por caño. Asimismo, indicó que el objetivo es completar la limpieza de toda la red troncal antes de fin de año, para posteriormente continuar en los distintos barrios.

Mejor calidad del agua

Marega destacó que la cooperativa logró reducir significativamente los niveles de dureza del agua potable gracias a la unificación de los procesos en las plantas de tratamiento. Según precisó, anteriormente los índices oscilaban entre 350 y 400 puntos de dureza, mientras que actualmente se mantienen entre 120 y 160 puntos.

Esta mejora provocó el desprendimiento de sedimentos acumulados durante décadas en las cañerías, razón por la cual resulta indispensable realizar las tareas de limpieza que actualmente se observan en distintos puntos de la ciudad.

Inversiones para el futuro

El responsable de COTELVO también informó que se está ejecutando un programa de instalación de llaves de paso en las esquinas, una obra que permitirá sectorizar la red y evitar cortes generales cuando se produzcan roturas de caños.

“Queremos que, ante una eventual reparación, solamente se interrumpa el servicio en una cuadra y no en toda la ciudad. Es una inversión importante, pero necesaria para optimizar el funcionamiento del sistema”, afirmó.

Aclaración sobre el servicio en zonas rurales

Durante la entrevista, Marega también se refirió a los cuestionamientos surgidos sobre la calidad del agua en distintos parajes rurales y aclaró que esos sistemas no son administrados por la cooperativa.

Explicó que COTELVO fue contratada en su momento para ejecutar las redes de distribución en distintos sectores rurales, pero que la operación, mantenimiento y control de los tanques elevados, bombas y sistemas de cloración corresponden exclusivamente al municipio.

“Los sistemas de agua de los parajes rurales son independientes y están bajo la órbita municipal. COTELVO presta el servicio de agua potable únicamente en el área urbana de Villa Ocampo”, remarcó.

Trabajos durante el fin de semana

Finalmente, Marega anunció que parte de las tareas de limpieza continuarán durante el próximo fin de semana en sectores estratégicos de Avenida San Martín y calles aledañas, con el objetivo de minimizar inconvenientes en zonas de alta circulación vehicular y comercial.

El gerente destacó el compromiso del personal de la cooperativa y aseguró que las obras forman parte de un plan sostenido de inversión destinado a garantizar un servicio más eficiente y una mejor calidad de agua para todos los usuarios.

Gentileza: Antonio Paré