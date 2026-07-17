Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre por amenazar y agredir a una pareja

El hecho ocurrió frente a un comercio sobre avenida San Martín. La víctima sufrió lesiones tras ser empujada cuando intentaba retirarse en motocicleta.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 16 de julio en Villa Ocampo, luego de protagonizar un episodio de amenazas y agresión contra una pareja en la vía pública.

Según informó la Unidad Regional IX, el hecho ocurrió alrededor de las 15:15 horas en la intersección de avenida San Martín y calle Tibaldo, donde personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte y de la Comisaría 4.ª acudió tras un aviso que alertaba sobre la presencia de un hombre armado con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a una pareja a bordo de una motocicleta que estaba siendo amenazada verbalmente por un hombre. De acuerdo con el parte policial, el sujeto mantuvo una actitud hostil tanto hacia las víctimas como hacia el personal policial, desobedeciendo las órdenes impartidas por los uniformados.

Los ocupantes de la motocicleta manifestaron que el episodio comenzó cuando ingresaron a un comercio para comprar helado. En ese momento, el agresor se presentó en el lugar y comenzó a amenazarlos. Luego, cuando intentaban retirarse, los siguió hasta la motocicleta y empujó al conductor, provocando su caída y ocasionándole lesiones.

Finalmente, el hombre, domiciliado en Villa Ocampo, fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. La víctima fue identificada como un joven mayor de edad.