Las Toscas: Aprehenden a dos personas y secuestran una motocicleta con numeración adulterada

El procedimiento se realizó durante un control vehicular conjunto entre la Patrulla Urbana y la Inspectoría Municipal. El motor presentaba la numeración ilegible y con signos de supresión.

Dos personas fueron aprehendidas y una motocicleta quedó secuestrada durante un operativo de control vehicular realizado en la ciudad de Las Toscas, luego de que los efectivos detectaran presuntas irregularidades en la identificación del rodado.

El procedimiento tuvo lugar el 15 de julio, alrededor de las 10:00 horas, en la intersección de calles 4 y 7, donde personal de la Patrulla Urbana Zona Norte y de la Inspectoría Municipal llevaba adelante controles de tránsito e identificación de personas.

Durante el operativo fue detenida una motocicleta de color negro repintada, sin dominio visible y en mal estado de conservación, conducida por un joven mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer mayor de edad.

Al solicitar la documentación del vehículo y la licencia de conducir, ambos manifestaron no contar con ninguno de esos documentos.

Los uniformados constataron además que el rodado estaba compuesto por piezas de distintas marcas: motor Motomel, cachas Guerrero, caño de escape Guerrero y amortiguadores Gilera. Asimismo, advirtieron que la numeración del motor era ilegible y presentaba varios dígitos suprimidos.

Tras consultar al sistema policial, se estableció que ni la motocicleta ni sus ocupantes registraban impedimentos legales. Sin embargo, los ocupantes manifestaron que habían obtenido el rodado mediante un intercambio con un vecino de la localidad, a cambio de una bicicleta, sin recibir documentación alguna.

Ante las anomalías detectadas en la numeración del motor, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y a la aprehensión de sus ocupantes, quedando ambos a disposición de la Justicia.

Del procedimiento fue informado el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Las Toscas.