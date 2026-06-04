Nota de Opinión: “La misma historia de siempre “

Por Carlos Richter

La misma Historieta que en todas las calles de la ciudad con Ripiado, transformándolas en caminos de tierra, ahora con el camino al río.



Señor encargado de Obras Publicas del mucipio local: Si Ud no sabe, no tiene idea de que los caminos de ripiado no se los mantienen hechándoles tierra encima, yo de tecnología no entiendo nada, pero se que existe un sistema que se llama I.A. (inteligencia artificial) que al preguntarle lo que Ud. Quiere o necesita, esa aplicación le contesta las posibles soluciones.



Señor encargado de obras publicas, le pedimos que no siga haciéndo lo que en lugar de soluciones, solamente acarrea PROBLEMAS.