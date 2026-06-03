Villa Ocampo: Se jugará la cuarta fecha de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a acompañar una nueva jornada de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil , que continúa promoviendo el deporte, la integración y la participación de niños y niñas de la ciudad y la región.

La cuarta fecha del certamen se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio , a partir de las 10:00 horas , en las instalaciones del Club Huracán , institución que será local en esta nueva jornada deportiva.

Participarán las categorías comprendidas entre los años 2012 y 2020, en una propuesta que reúne a familias, profesores, clubes y jóvenes deportistas en un espacio de recreación, compañerismo y formación.

Además, durante toda la jornada habrá servicio de cantina para los asistentes.

Desde la organización se recuerda que el evento estará sujeto a condiciones climáticas.

La Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil forma parte de las políticas deportivas impulsadas por el municipio, fortaleciendo el crecimiento del deporte infantil y generando espacios de encuentro para toda la comunidad.