Villa Ocampo: La Municipalidad invita a vivir el 2° Festival “Teatro con V.O.”

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación , invita a toda la comunidad a participar de la segunda edición del Festival “Teatro con V.O.” , una propuesta que reunirá a destacados elencos teatrales de la región los días 5, 6 y 7 de junio, en el Complejo Arno , ofreciendo tres jornadas dedicadas al arte escénico, la creatividad y el encuentro cultural.

El festival se consolida como un espacio de promoción y difusión del teatro independiente, acercando a la comunidad una variada programación con obras para diferentes públicos y estilos, interpretadas por grupos y artistas de reconocida trayectoria.

La apertura de las actividades será el viernes 5 de junio , con una función especial de “Guillermina, la batalla eterna”, destinada a instituciones terciarias y alumnos de EEMPA . Por la noche, el público podrá disfrutar de las obras “Tributo a Tita Merello”, “Luna” y “Proyecto Vida”.

El sábado 6 de junio, desde las 20:30 hs., tendrá lugar el acto inaugural oficial de esta segunda edición , seguido de las presentaciones de “La habitación oscura”, “Delirio Manchego” y “Una mesa de 3 patas”.

El cierre será el domingo 7 de junio , también desde las 20:30 horas, con las obras “Los lápices siguen escribiendo”, “Dos mujeres” y “Endúlzame las heridas”.



Las funciones nocturnas tendrán una entrada general de $10.000 .

Desde la Secretaría de Cultura y Comunicación se felicita a la comisión organizadora por el enorme compromiso asumido en esta nueva edición del festival y se invita a vecinos, familias, estudiantes y amantes del teatro a acompañar esta propuesta que fortalece el desarrollo cultural de Villa Ocampo y promueve el encuentro entre artistas y comunidad.

Villa Ocampo respira cultura. Los esperamos para compartir tres noches de teatro, emoción y talento sobre el escenario.