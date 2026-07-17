Las Toscas: Operativo de tránsito para la final del Mundial

La Municipalidad de Las Toscas informa que este domingo 19 de julio, a partir de las 14:00 horas, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes temporales en distintos puntos de la ciudad, para brindar mayor seguridad y facilitar la concentración de vecinos que se reunirán a vivir el partido del Mundial.

Los cortes se realizarán en las siguientes intersecciones:

8 y 15

12 y 17

21 y 10

19 y 6

Solicitan a quienes circulen por la zona que respeten las indicaciones del personal municipal y utilicen calles alternativas para contribuir a un tránsito ordenado y seguro.