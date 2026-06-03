San Antonio de Obligado: Una motociclista resultó herida tras chocar con un automóvil

El accidente ocurrió sobre la calle principal de la localidad. La conductora del birrodado fue trasladada al Samco de Las Toscas.

Personal de la Subcomisaría VIII de la U.R. IX intervino en un accidente de tránsito registrado durante la tarde del 2 de junio de 2026 en San Antonio de Obligado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 horas sobre la calle principal Fray Ermete Constanzi, donde por causas que se encuentran bajo investigación colisionaron una motocicleta Guerrero Trip 110 c.c. y un automóvil Renault Mégane.

La motocicleta era conducida por una mujer mayor de edad domiciliada en la localidad, quien circulaba acompañada por su hijo menor de edad. En tanto, el automóvil era guiado por un hombre mayor de edad, también vecino de San Antonio de Obligado.

Como consecuencia del impacto, la conductora del birrodado sufrió lesiones y fue trasladada para su atención médica al Samco de Las Toscas.

Las actuaciones fueron caratuladas como lesiones culposas en accidente de tránsito, mientras continúan las tareas para determinar la mecánica del hecho.