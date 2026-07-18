Las Toscas: Reunión de trabajo entre el Intendente y el Gobernador para impulsar nuevas gestiones

El intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la que se abordaron las principales necesidades y desafíos de la ciudad, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta de gestión.

Durante el encuentro, el mandatario local presentó las prioridades de Las Toscas en materia de educación, desarrollo productivo, seguridad, justicia, infraestructura, obras y servicios públicos, planteando la necesidad de impulsar inversiones estratégicas desde el Gobierno Provincial para dar respuesta a las demandas de la comunidad.

El gobernador Pullaro manifestó un especial interés por cada uno de los temas expuestos y se comprometió a trabajar de manera articulada con el Municipio, analizando cada proyecto y avanzando en soluciones concretas para la ciudad.

Asimismo, el intendente realizó un balance de los primeros meses de gestión municipal, compartiendo el panorama con el que comenzó la administración y la situación administrativa, económica y financiera actual del Municipio, así como los avances alcanzados en este período.

Al finalizar la reunión, Iván Sánchez destacó la importancia del encuentro: «Fue una reunión muy productiva, que desde hace un tiempo veníamos gestionando. El gobernador tiene un profundo conocimiento de la realidad de Las Toscas y del norte santafesino, lo que nos permitió dialogar sobre las necesidades de nuestra ciudad y avanzar en una agenda de trabajo para seguir gestionando soluciones para los tosquenses».

Finalmente, el intendente agradeció la predisposición del gobernador Maximiliano Pullaro para llevar adelante este encuentro institucional, que permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio y avanzar, en el corto y mediano plazo, en acciones e inversiones que mejoren la calidad de vida de los vecinos de Las Toscas.