Villa Ocampo: Nueva jornada de castración gratuita para mascotas en el barrio El Provenir

La Municipalidad de Villa Ocampo continúa desarrollando acciones de protección y cuidado animal a través de nuevas jornadas de castración gratuita para mascotas en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, la actividad se llevará a cabo en el barrio El Porvenir y barrios aledaños, teniendo como punto de atención la Capilla “San Cayetano”, los días jueves 4 y lunes 8 de junio.

Desde el área de Protección Animal se recuerda a los vecinos la importancia de la castración como herramienta fundamental para el control poblacional, la prevención de enfermedades y el cuidado responsable de perros y gatos.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente para reservar su turno y recibir información sobre horarios y modalidad de atención, comunicándose al teléfono 3482 412634.

Con estas iniciativas, el municipio continúa promoviendo políticas públicas vinculadas al bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.