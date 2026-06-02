Villa Ocampo: Edicto Municipal

La Municipalidad de Villa Ocampo informó la apertura de un concurso público de precios para la venta de una excavadora Mainero modelo 1980, en el estado actual en que se encuentra. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de junio.

A través de la Resolución N.º 01-0096/26, el Ejecutivo municipal lanzó formalmente la convocatoria para la venta de una excavadora Mainero, modelo año 1980, mediante el sistema de concurso público de precios.

Según se detalla en el edicto difundido por la administración local, quienes deseen conocer el estado de la maquinaria podrán realizar consultas y revisarla en la Secretaría de Servicios Públicos, ubicada en calle Mitre 950, en el horario de 8:00 a 12:00.

Las ofertas deberán presentarse hasta el 19 de junio de 2026 a las 10:00 horas en la Mesa de Entradas del Palacio Municipal, situado en calle Ángel Tibaldo 1578.

La documentación deberá entregarse en sobre cerrado, identificado con la leyenda “Concurso Público de Precios – Excavadora Mainero”, incluyendo los datos del oferente, la propuesta económica y el plan de pago correspondiente.