Rojas confirmó el inicio de las obras de limpieza de los Canales en el norte

Los trabajos forman parte de la primera etapa del plan hídrico provincial, que contempla la readecuación de 9 canales troncales en los departamentos Vera, 9 de Julio y San Justo.

El diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas confirmó el inicio de los trabajos de limpieza y readecuación de los Canales en el norte, haciendo incapie en el de Los Ingleses, en la zona de Cañada Ombú, departamento Vera. La obra forma parte de la primera etapa del plan hídrico impulsado por el Gobierno de Santa Fe, que contempla la intervención sobre 9 canales troncales de los departamentos Vera, 9 de Julio y San Justo, con una extensión total de 259 kilómetros.

Rojas participó el pasado 9 de junio del acto de apertura de sobres realizado en la Sociedad Rural de Vera, junto a otros legisladores, intendentes y presidentes comunales de la región, donde se conocieron las ofertas para la obra.

«Hace apenas un mes licitamos esta obra, y ya estamos empezando a trabajar en el territorio. Eso también es una forma de gestionar: no dejar pasar el tiempo cuando sabemos lo que se viene. Estamos actuando de manera preventiva frente a la llegada de El Niño, para que el norte esté mejor preparado antes de que empiecen las lluvias», señaló Rojas.

El diputado remarcó además la importancia de esta obra puntual para el departamento Vera: «Este tipo de intervenciones quizás no tienen tanta trascendencia mediática pero sin dudas son muy importantes para el territorio. Va a mejorar el escurrimiento del agua y va a proteger los caminos rurales, reduciendo los riesgos de anegamiento, como sucedió durante las últimas precipitaciones fuertes, donde algunos parajes quedaron prácticamente aislados».

Los trabajos consisten en la remoción de sedimentos y obstrucciones para recuperar la traza y la altura original del canal, sin alterar su sección, junto con la generación de banquinas y carriles de trabajo. La intervención se enmarca en un programa hídrico más amplio que, en su primera etapa, apunta a un saneamiento integral de más de 850 mil hectáreas distribuidas en 17 distritos del norte provincial, e incorpora estaciones meteorológicas para fortalecer el sistema de alerta temprana ante nuevas situaciones de emergencia climática.