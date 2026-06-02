Villa Ocampo: Aprehenden a un joven con rollos de cobre

El procedimiento se realizó durante un control en la vía pública. El sospechoso brindó versiones contradictorias sobre el origen del material.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo llevó adelante un procedimiento en la mañana del 2 de junio de 2026 que culminó con la aprehensión de un joven y el secuestro preventivo de varios rollos de cobre.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas en la intersección de calle Francisco Conti y bulevar Sarmiento, donde los efectivos identificaron a un joven mayor de edad domiciliado en la ciudad, que se desplazaba en una bicicleta de dama rodado 26 transportando una bolsa de nylon.



Al solicitarle que exhibiera su contenido, los uniformados observaron cinco ovillos de alambre de cobre desnudo, de diferentes longitudes y espesores, sin revestimiento, detectándose además restos del material aislante que había sido retirado.

Consultado sobre la procedencia de los elementos, el joven ofreció distintas explicaciones que resultaron contradictorias entre sí y no logró acreditar el origen del cobre que transportaba.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y al secuestro preventivo de los cinco ovillos de cobre, quedando el caso a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación correspondiente.