Villa Ocampo: Proyecto de Investigación sobre actividad física, deporte y sedentarismo en estudiantes

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con el Centro de Educación Física N.º 35 (CEF N.º 35) y el ISPI N.º 9094 “Gral. Manuel Obligado”, llevan adelante el proyecto de investigación denominado “Sedentarismo, actividad física y deportes”, una iniciativa orientada a conocer los hábitos de movimiento, práctica deportiva y uso de pantallas en niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad.

El estudio se desarrolla mediante la aplicación de encuestas a estudiantes desde 4.º grado del nivel primario hasta 3.º año del nivel secundario de todas las instituciones educativas de Villa Ocampo.

El objetivo principal es obtener información precisa sobre los niveles de actividad física y sedentarismo de la población estudiantil, permitiendo construir un diagnóstico local que sirva de base para el diseño de programas, acciones y políticas públicas destinadas a promover estilos de vida más activos y saludables.

Asimismo, la investigación busca analizar la relación entre la práctica deportiva, los hábitos de movimiento cotidiano y el tiempo dedicado al uso de pantallas, una temática de creciente importancia debido a su impacto en la salud física, emocional y social de niños y adolescentes.

Desde las instituciones organizadoras destacaron que este trabajo representa una valiosa herramienta para conocer la realidad local y generar propuestas concretas que fortalezcan el deporte, la recreación y la actividad física como pilares fundamentales para el bienestar de las nuevas generaciones.

Bajo el lema “Conocer para transformar”, el proyecto reafirma el compromiso de la Dirección de Deportes, el CEF N.º 35 y el ISPI N.º 9094 “Gral. Manuel Obligado” con la promoción de hábitos saludables y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias de Villa Ocampo.