Se reabrió la paritaria docente y la semana próxima se avanzará en definiciones de la política salarial

El Gobierno Provincial destacó que la negociación quedó abierta tras el primer encuentro con los gremios y confirmó que las partes volverán a reunirse el martes para continuar el diálogo.

La negociación paritaria entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes comenzó este jueves con un primer intercambio de posiciones que continuará el martes, cuando el Ejecutivo prevé avanzar en definiciones de la política salarial. Al término del encuentro, funcionarios de los ministerios de Educación y de Economía remarcaron que la negociación permanece abierta y coincidieron en que el objetivo es construir un acuerdo sobre la base de datos objetivos y de la evolución efectiva de los salarios.

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, sostuvo que el Gobierno encara la discusión con la convicción de que la política salarial constituye una prioridad para la gestión. “Valoramos el rol de los equipos directivos y los docentes”, afirmó la funcionaria.

Martín recordó, además, que en la negociación anterior el Ejecutivo recurrió a exhibir los recibos de sueldo para despejar afirmaciones falsas sobre el impacto real de la política salarial. “La discusión se terminó saldando cuando mostramos recibo contra recibo. Esa comparación permitió verificar que el salario del cargo testigo pasó de poco más de 1 millón de pesos en febrero a superar actualmente 1,3 millones, lo que representa un incremento del 30 %”, señaló.

La secretaria reconoció que el contexto económico nacional continúa siendo complejo, aunque consideró que la negociación debe desarrollarse sobre una base compartida de información. “Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia”, sostuvo.

Voluntad de dialogar

En la misma línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volverán a reunirse durante la próxima semana con el propósito de seguir construyendo una propuesta.

“El diálogo es continuo. Aspiramos a construir una propuesta que pueda discutirse y, si es posible, alcanzar un acuerdo. No nos ponemos metas que condicionen la negociación, pero sí mantenemos la voluntad de dialogar”, afirmó.

Olivares explicó que la futura oferta contemplará incrementos para el segundo semestre y destacó que, durante los primeros seis meses del año, todos los meses registraron actualizaciones salariales. “Estamos reunidos en el séptimo mes del año y pensamos que la propuesta integrará incrementos desde julio en adelante”, indicó.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, vinculó la negociación salarial con una forma de gestionar basada en evidencia y evaluaciones objetivas. “Nosotros analizamos los hechos y los datos. Durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas sin comprobar si estaban respaldadas por la realidad. Esa lógica también explica parte de los problemas que tiene el sistema educativo”, sostuvo.

Goity señaló que, además de la actualización salarial, la política educativa incorpora herramientas destinadas a fortalecer el desarrollo profesional docente. Entre ellas, destacó el Fondo de Capacitación, que permite reconocer económicamente la formación realizada por los maestros mediante una oferta gratuita y universal del Ministerio.

“Creemos que la capacitación debe llegar a todos los docentes y que el Estado tiene la responsabilidad de brindarla. Es una forma concreta de reconocer la tarea docente y de mejorar el sistema educativo”, afirmó.

El ministro agregó que la gestión continuará impulsando medidas vinculadas con la carrera docente, los concursos, las titularizaciones y un nuevo sistema integral de salud laboral, iniciativas que -sostuvo- forman parte de una política orientada a jerarquizar la profesión y mejorar las condiciones para enseñar.

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