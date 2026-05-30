Villa Ocampo: La Defensoría del Pueblo inauguró una oficina de atención descentralizada

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe dejó inaugurada una nueva oficina de atención descentralizada en la ciudad de Villa Ocampo, con el objetivo de acercar sus servicios a vecinos y vecinas del norte santafesino y fortalecer el acceso a derechos en el territorio.

El acto de inauguración contó con la presencia del defensor del Pueblo, Aristides Lasarte; del defensor del Pueblo Adjunto, Zona Centro Norte de la provincia de Santa Fe, Estanislao Parreño; del secretario de Gobierno, Miguel Merino; además de distintos funcionarios municipales, representantes institucionales, medios de comunicación y público en general, quienes acompañaron la apertura de este nuevo espacio destinado a la recepción de consultas, asesoramiento y gestión de reclamos.

Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia de continuar ampliando la presencia institucional de la Defensoría en distintas localidades de la provincia, garantizando una atención más cercana, ágil y accesible para la ciudadanía.

La nueva oficina funcionará como un punto de atención para trámites vinculados a servicios públicos, salud, discapacidad, derechos de consumidores y usuarios, problemáticas sociales y otros temas de interés comunitario.

Asimismo, se remarcó que esta apertura forma parte de una política de descentralización que busca fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad, promoviendo herramientas de acompañamiento, orientación y defensa de derechos.

La oficina de atención descentralizada de Villa Ocampo atenderá al público en la Casa de la Cultura, ubicada en Padre Ángel Tibaldo 1240, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Con esta incorporación, la Defensoría del Pueblo continúa consolidando su presencia territorial en toda la provincia, reafirmando su compromiso con una atención cercana y efectiva para todos los santafesinos y santafesinas.